Офисы татарстанских МФЦ закроются с 11 по 13 июня

Фото: Гуландам Фатхуллина (архив)

С 11 по 13 июня офисы «Мои документы» не будут работать в Татарстане, в том числе Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

11 июня в республиканских отделениях МФЦ проведут технические работы по перенастройке сетевого и серверного оборудования. Из-за этого приема граждан не будет. 12 и 13 июня — выходные дни в связи с празднованием Дня России.

Отмечается, что 10 июня посетителей МФЦ будут принимать по обычному графику в отделениях.

Фото: Гуландам Фатхуллина (архив)

В Татарстане почтовые отделения временно изменят режим работы в связи с празднованием Дня России. 11 июня они будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час, 12 июня — отдыхать, 13 июня — принимать клиентов по воскресному режиму работы.

Дарья Акимова