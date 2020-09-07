Новости промышленности

19:09 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

General Electric поставит турбину для модернизации Заинской ГРЭС

18:52, 07.09.2020
General Electric поставит турбину для модернизации Заинской ГРЭС

General Electric поставит энергоустановку для модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане. Предполагается установить газовую турбину, паровую турбину, генераторы и паровой котел-утилизатор.

Вице-президент General Electric Gas Power Europe Михаэль Рехштайнер утверждает, что поставляемая турбина с КПД 64% является самой мощной в отрасли. Мощность нового энергоблока составит 858 мегаватт (МВт), передает пресс-служба компании.

Напомним, в июне этого года турецкий инженерно-строительный холдинг ENKA договорился с «Татэнерго» заняться восстановлением Заинской ГРЭС. Стоимость контракта составила 37,5 млрд рублей.

На прошлой неделе в Татарстан должен был приехать министр энергетики России Александр Новак. Планировалось, что глава Минэнерго РФ примет участие в закладке памятного знака на месте строительства нового энергоблока электростанции.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем