General Electric поставит турбину для модернизации Заинской ГРЭС

General Electric поставит энергоустановку для модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане. Предполагается установить газовую турбину, паровую турбину, генераторы и паровой котел-утилизатор.

Вице-президент General Electric Gas Power Europe Михаэль Рехштайнер утверждает, что поставляемая турбина с КПД 64% является самой мощной в отрасли. Мощность нового энергоблока составит 858 мегаватт (МВт), передает пресс-служба компании.

Напомним, в июне этого года турецкий инженерно-строительный холдинг ENKA договорился с «Татэнерго» заняться восстановлением Заинской ГРЭС. Стоимость контракта составила 37,5 млрд рублей.



На прошлой неделе в Татарстан должен был приехать министр энергетики России Александр Новак. Планировалось, что глава Минэнерго РФ примет участие в закладке памятного знака на месте строительства нового энергоблока электростанции.

