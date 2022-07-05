В Татарстане второй день подряд регистрируют 41 случай заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 41 человека. За весь период пандемии в республике подтвердилось 152 766 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 98 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 149 334. Госпитализировали еще 51 заболевшего.

Умерли за весь период 1 995 заболевших коронавирусом татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировали.

Фото: Максим Платонов

Напомним, 4 июля сообщалось, что в Татарстане за сутки коронавирус выявили у 41 человека.

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Маргарита Головатенко