Главное о коронавирусе на 5 июля: часть Казахстана вернет маски, во Франции могут ввести санитарные пропуска

Новые случаи COVID-19 в Татарстане

За последние сутки в Татарстане выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Всего на 5 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 766. Выздоровели за весь период 149 334 человека, в том числе 98— за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 51 человека.

С 27 июня по 3 июля число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло по сравнению с предыдущими семью днями. Так, на прошлой неделе с коронавирусом в больницы попали 283 татарстанца, а с 20 по 26 июня с COVID-19 госпитализировали 261 жителя республики.

Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор: ПЦР-тестирование остается обязательным условием для въезда в Россию

За последние сутки в России выявили 2 676 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 612 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 445 301 человека, а выздоровевших — до 17 873 576. За сутки болезнь унесла жизни 48 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 354 человека.

Роспотребнадзор уточнил правила въезда в Россию для непривитых от коронавируса граждан после снятия части ограничений. В ведомстве сообщили, что при возвращении на родину придется сдать тест на COVID-19. Однако тем, кто сделал тест после въезда, больше не придется самоизолироваться до получения результата. Отмечается, что тестирование проходить не нужно, если россиянин имеет сертификат о перенесенном заболевании или прививке. Также не требуется заполнять анкеты и сдавать тесты гражданам государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если они прибыли по суше.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что новые мутации омикрон-штамма коронавируса вызвали рост заболеваемости в странах Европы и Америки. По его словам, эти варианты размножаются лучше предыдущих. «Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевает 700—800 тысяч человек каждый день», — пояснил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, Альтштейн заявил, что к концу 2022 года заболеваемость коронавирусом может оказаться на достаточно низком уровне для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о завершении пандемии. По его словам, такую ситуацию нельзя предсказать точно, поскольку доминирующий сейчас среди штаммов коронавируса «омикрон» обладает невысокой летальностью, однако он «заразный и очень упорный».

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ об отмене масочного режима и социального дистанцирования в регионе. Стоит отметить, что, по оперативным данным, в республике Северная Осетия-Алания зарегистрирована 41 тысяча случаев заболевания коронавирусом, за вчерашний день — два.

Telegram-канал московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявил о смене названия на «Московские новости».

Кандидат биологических наук, создатель группы независимой статистики заболеваемости в соцсети Алексей Куприянов заявил, что начало новой волны коронавируса можно ожидать в Санкт-Петербурге. По его словам, с начала апреля в городе растет уровень заболеваемости, однако сейчас никому неизвестны точные цифры. «Разница в известных мне номерах, выданных 23 и 27 июня 2022 года, составляет чуть более 23 тысяч. За это же время «стопкоронавирус.рф» сообщил нам о 1 161 заболевшем. Это не первое скрытое от нас повышение, но оно выглядит угрожающе», — сказал он.

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление об отмене запрета на допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа. Как отмечается, медорганизации должны обеспечить проведение дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Минздрав Сербии зафиксировал самый высокий всплеск заболеваемости COVID-19 в стране

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 550 047 165 человек, 6 340 166 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 886 589). На второй строчке — Индия (43 531 650), на третьей — Бразилия (32 535 923), на четвертой — Франция (31 653 749), на пятой — Германия (28 542 484).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 017 915). За ними следуют Бразилия (672 033), Индия (525 242), Россия (373 595, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 793).

Государственный санитарный врач Алма-Аты сообщил, что в городе вернут масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, маски необходимо носить в закрытых помещениях с массовым скоплением людей, в общественном транспорте, а также во время международных пассажирских перевозок. Исключение делается лишь для детей в возрасте до 5 лет и для периодов приема пищи. Кроме того, организациям рекомендовали переводить на удаленку сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и беременных, а также тех, кто контактировал с заболевшими.

Власти Португалии с 1 июля отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов. Согласно новым правилам, прибывающие в страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Отмечается, что данное решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, а также учитывая высокий уровень вакцинации населения.

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Министерство здравоохранения Новой Зеландии сообщило о том, что в стране выявили случай заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75. Новый вариант был обнаружен у двух инфицированных иностранцев, прибывших в страну из Индии. «Мы знаем, что вариант BA.2.75 обладает несколько более сильной способностью преодолевать иммунитет, также есть данные и о его более высокой заразности», — заявили в ведомстве, отметив, что в последнее время в стране «неуклонно растет число случаев заболевания COVID-19, и это может стать причиной ужесточения действующих санитарных ограничений».

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в связи с обстановкой из-за коронавируса в стране предложила законопроект, позволяющий ввести санитарные пропуска на границах: «Это даст возможность расширить действие некоторых абсолютно необходимых распоряжений, чтобы противостоять продолжению эпидемии COVID-19 в нашей стране». Стоит отметить, что подобные пропуска уже действовали во Франции.

Новый глава администрации Гонконга Джон Ли, вступивший в должность 1 июля, пообещал сбалансировать стратегию борьбы с коронавирусом, чтобы снизить ограничения для людей при сохранении эффективности инфекционного контроля. По его словам, министр по вопросам здравоохранения подготовит данные для формирования нового подхода к борьбе с COVID-19. Отмечается, что в настоящее время для въезжающих лиц в этот специальный административный район КНР действует недельный карантин в отеле, при этом пассажиры должны быть вакцинированы.

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Власти Нидерландов готовятся к проведению осенью нового этапа вакцинации от коронавируса, сообщает телерадиовещательная корпорация (NOS). По ее данным, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кейперс уже отдал соответствующее указание муниципальным службам здравоохранения и Национальному институту здравоохранения и окружающей среды. Предполагается, что на первом этапе будет проведена первичная бустерная вакцинация наиболее уязвимых слоев.

В Сербии зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 с апреля этого года. По данным министерства здравоохранения, за последние сутки коронавирус подтвержден у 1 260 человек из 8 238 протестированных. За сутки умер один человек, а еще девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с этим главный врач ковид-больницы в Белграде Иво Удовичич заявил, что пока нет причин для беспокойства, хотя ситуация «становится нестабильной».

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Максим Кокунин