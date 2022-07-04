В Татарстане зарегистрировали 41 случай заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 41 человека. Всего на 4 июля в республике зарегистрировано 152 725 случаев заряжения COVID-19.

Госпитализировали за сутки 23 заболевших татарстанцев. Выписали в связи с выздоровлением 24 пациента. Всего в республике от коронавируса вылечились 149 236 человек.

Умерли за весь период 1 995 заболевших коронавирусом татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировали.



Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Демина