В России за сутки выявили 2 676 случаев COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировали 2 676 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 445 301 человека.
Госпитализировали за сутки 1 372 пациента. Это на 141,5% больше по сравнению с 4 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 5 июля, за сутки в связи с выздоровлением выписали 3 612 человек. Общее число выздоровевших достигло 17 873 576.
За сутки коронавирус унес жизни 48 россиян. Всего от инфекции скончались 381 354 человека.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 5 июля читайте в подборке интернет-газеты.
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