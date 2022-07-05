В России за сутки выявили 2 676 случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 2 676 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 445 301 человека.

Госпитализировали за сутки 1 372 пациента. Это на 141,5% больше по сравнению с 4 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 июля, за сутки в связи с выздоровлением выписали 3 612 человек. Общее число выздоровевших достигло 17 873 576.

Фото: стокоронавирус.рф

За сутки коронавирус унес жизни 48 россиян. Всего от инфекции скончались 381 354 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 5 июля читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко