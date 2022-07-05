Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для приезжающих в Россию
Прибывающим на территорию России больше не нужно самоизолироваться после сдачи ПЦР-теста. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
При этом россиянам по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест.
Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран — членов ЕАЭС, которые прибывают по суше.
На прошлой неделе Роспотребнадзор отменил в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Решение приняли в связи с «устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса по COVID-19».
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