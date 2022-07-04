За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

Почти 22,5 тысячи человек эвакуированы за минувшие сутки в Россию с территории Донбасса и опасных районов Украины. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На территорию России эвакуировали 22 412 человек, в том числе 3 455 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 313 020 человек, из которых 364 743 ребенка, говорится в сообщении Минобороны.

Фото: кадр видео Минобороны

За сегодня в Донбасс и на Украину передали 290 тонн гуманитарной помощи, проведено три гуманитарные акции — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области.

30 июня военное ведомство сообщило об эвакуации 23 485 человек, в том числе 3 176 детей. Военные проверили 3 665,27 га территории, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог, обнаружили и обезвредили 42 726 взрывоопасных предметов.



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Татьяна Леухина