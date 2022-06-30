За сутки в Россию из Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали более 23 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

В Россию за минувшие сутки эвакуировали 23 485 человек, в том числе 3 176 детей. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего с начала специальной военной операции — 2 213 687 человек, из которых 349 771 ребенок.

Военные проверили 3 665,27 га территории, 35 зданий, два моста и 9,64 км дорог, обнаружили и обезвредили 42 726 взрывоопасных предметов.

Фото: кадр видео Минобороны

Со 2 марта Россия на Украину доставила 38 151,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, провела 1236 гуманитарных акций, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вчера военное ведомство сообщало об эвакуации 19 650 человек, в том числе 3 259 детей из ДНР, ЛНР и с Украины. Военные проводили пять гуманитарных акции — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.



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Татьяна Леухина