Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Список изложен более чем на 20 страницах. В него вошли 96 пунктов. Среди них: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты, звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника, запчасти для автомобилей, техника брендов Apple, Samsung, музыкальные инструменты и приставки XBox, PlayStation и Nintendo, машины марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многое другое.

Фото: Максим Платонов

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт по отдельным видам продукции. Он пояснил, что цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До этого их нельзя было продать на территории России без разрешения правообладателя.



Как будет работать параллельный импорт и чего позволит добиться в конечном итоге, рассказывали в Федеральной антимонопольной службе России. По задумке ФАС, он позволит повысить предпринимательскую активность. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова