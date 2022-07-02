В Набережных Челнах прокуратура выявила нарушения в двух пришкольных лагерях

Фото: прокуратура Татарстана

В двух пришкольных лагерях в Набережных Челнах выявлены нарушения. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В пришкольном лагере средней общеобразовательной школы №58 в игровой рекреации находились стулья с нарушенной целостностью покрытия. Искусственное освещение в спортзале было неисправно, а само помещение требовало ремонта.

В пришкольном лагере СОШ №13 обнаружили мебель с дефектами покрытия. У семерых детей не было медицинских справок о состоянии здоровья.

В адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить нарушения. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

В феврале в двух школах и четырех детских садах Арского района Татарстана выявили нарушения при организации питания детей. В частности, фактический рацион питания не соответствовал утвержденному примерному меню.



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Маргарита Головатенко