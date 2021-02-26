Глава центра «Сириус» оценила в Казани «соединение науки и творчества на национальной основе»

Фото: пресс-служба Университета Талантов

26 февраля руководитель образовательного центра «Сириус», член Совета при Президенте России по науке и образованию Елена Шмелева, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин и заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан — руководитель Департамента внутренней политики Президента Республики Татарстан Александр Терентьев осмотрели лабораторный корпус Республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели «Сириуса». Корпус оснащен передовым оборудованием для научных исследований, занятий творчеством и спортом. Именно лаборатории стали первой точкой посещения Елены Шмелевой в Казани.

Республиканский центр сформирован на базе Университета Талантов, опорная площадка — оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Министерства образования и науки РТ. Оборудование лабораторий приобретено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Фото предоставлено пресс-службой Университета Талантов

Так, в лаборатории изобразительного искусства и дизайна Елене Шмелевой показали технологию изготовления изделий из кожаной мозаики. Лидеры лаборатории рассказали, что кожаная мозаика — один из редких народных промыслов, традиции которого со времен Волжской Булгарии сохраняют и передают в Татарстане.

Далее Елена Шмелева примет участие в заседании Межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива». Также она посетит полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар», чтобы наградить участников проекта «Школы большой страны».

Фото предоставлено пресс-службой Университета Талантов

Анна Тарлецкая