Башкирия обогнала Татарстан в рейтинге эффективности промышленной политики по итогам 2021 года

По итогам 2021 года Башкирия заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России от Минпромторга. Как пишет ТАСС, список был представлен в рамках выставки «Иннопром». Второе место заняла Москва, третье — Московская область.

Далее идут Челябинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Калужская, Ульяновская и Тульская области.

Критерии оценки следующие — экономическое развитие региона, взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности (ФРП), нормативно-правовая база, деловая активность и цифровая трансформация региона.

Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом году Башкирия также была первой. На втором месте располагалась Калужская область, третье место заняла Тульская область.

Напомним, Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Первое место — у Москвы, третье — у Московской области. Вице-премьер России Андрей Белоусов на полях ПМЭФ, комментируя результаты рейтинга, отметил, что в республике невероятно развита инфраструктура поддержки бизнеса. Татарстан достиг максимума в категории качества регионального законодательства, по оценке инвесторов. У республики по этому показателю 4,9%.

Башкирия тогда оказалась на пятом месте.



— Мы очень признательны за оценку нашей работы за этот год. В прошлом рейтинге мы тоже были пятыми. Я вот думаю, сейчас домой приеду, жители спросят у меня: как ты вот приехал? Я скажу: ну мы опять «пятерку» получили, а вот братский Татарстан опять «двойку» получил, — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.