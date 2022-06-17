Белоусов отметил, что Татарстан достиг выдающихся результатов по итогам инвестрейтинга

В Татарстане невероятно развита инфраструктура поддержки бизнеса. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Белоусов на полях ПМЭФ, комментируя результаты инвестрейтинга.

Доля рабочих мест в технопарках, бизнес-инкубаторах в 10 раз выше, чем в среднем по стране, отметил он.

— Еще одна цифра, которая говорит о качестве управления бизнес-средой в регионе, — количество проверок, доля организаций и индивидуальных предпринимателей, которые были подвергнуты контрольному надзору, в Татарстане больше чем в два раза ниже, чем в целом по стране. По стране — около 10%, в Татарстане — всего 4%.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Кроме того, Белоусов отметил, что республика достигла «максимума» в категории качества регионального законодательства по оценке инвесторов. Татарстан достиг по этому показателю 4,9%.

— Системная работа с АСИ, решения, практики — мы все их у себя используем, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России Татарстан занял второе место. Первое место — у Москвы, третье — у Московской области.

Татьяна Леухина