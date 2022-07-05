Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов

Во вторник, 5 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и северо-восточный, северный ветер. Днем преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +19—24 градусов. В Казани прогнозируется от +22 до +24 °С. В Набережных Челнах ожидается от +19 до +23 градусов.

Фото: Максим Платонов

Как рассказывал профессор Института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, по прогнозам Росгидромета, температура воздуха в июле в Татарстане будет ниже климатической нормы. Ведущую роль в создании совсем не жаркого второго летнего месяца будут играть арктические массы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина