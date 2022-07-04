Первый водородный седан Aurus имеет запас хода в 600 км

Фото: Максим Платонов (архив)

Бренд премиальных автомобилей Aurus продемонстрировал на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге свой первый седан на водородном топливе — образец опытный, серийное производство этого авто не началось.



Запас хода у новинки составляет 600 км, она может разогнаться до сотни за 4 секунды. В автомобиле — комбинированная электроустановка, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератор на водороде.

Автомобиль будет полноприводным, емкость батареи — 100 кВт·ч. Батарея включает в себя жидкостную систему терморегулирования, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце мая «Реальное время» выяснило, что премиальные внедорожники российского производства Aurus Komendant могут появиться до конца 2022 года. Сейчас Aurus выпускает только автомобили модели Senat. Патент на Komendant был опубликован еще в августе 2020 года. Начало производства было намечено на начало 2021 года, но позже его перенесли.

В пресс-службе ОЭЗ «Алабуга» нашему изданию рассказывали, что на предприятии по выпуску люксовых автомобилей нет дефицита запасных частей и комплектующих. Там отметили, что порядка 60% компонентов являются российскими.



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Маргарита Головатенко