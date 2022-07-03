Казанский инспектор ГИБДД рассказал о самых частых нарушениях водителей электросамокатов

Чаще всего водители электросамокатов двигаются по проезжей части и создают аварийные ситуации. Автоинспекторы уделяют большое внимание этому виду транспорта, рассказал «Реальному времени» инспектор ДПС 1-го взвода 2-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани старший лейтенант полиции Сергей Кривоногов.



— Те, кто управляет электросамокатами, сейчас рассматриваются как пешеходы, и при наличии тротуара они должны двигаться по нему. Но несмотря на это, многие двигаются по проезжей части и создают аварийные ситуации, потому что водители могут не заметить такой транспорт. Электросамокаты очень травмоопасны, поэтому мы им большое внимание уделяем, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ГИБДД Казани совместно с кикшеринговыми компаниями работает и ежедневно проводит мероприятия в парках, местах скопления прокатов электросамокатов.

— Такие мероприятия у нас проходят постоянно. Дело в том, что у сервисов проката есть свои правила, которые не все соблюдают, не все читают правила условия пользования, кто-то и вдвоем катается, кто-то и детей сажает, — рассказал Кривоногов.



Подробнее о сложностях работы автоинспектора, тонкостях службы — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина