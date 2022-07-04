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На установку систем контроля и управления доступом в школах Казани направят еще почти 18 миллионов рублей

05:29, 04.07.2022 3
На установку систем контроля и управления доступом в школах Казани направят еще почти 18 миллионов рублей
Фото: Максим Платонов

В казанских школах продолжаются работы по их обеспечению системами контроля и управления доступом. Из городского бюджета на эти цели выделят еще более 17,8 миллиона рублей.

Подрядчик должен установить в школах 52 монитора домофона с разрешением дисплея 800x480. Также потребуется смонтировать 91 вызывную панель, столько же электромагнитных замков и 182 бесконтактных считывателя для proxi-карт Matrix-III (мод. MF-I).

Скриншот документации к тендеру

В списке следующие объекты:

  • гимназия № 141 — две калитки;
  • школа №120 — две калитки;
  • школа №130 — две калитки;
  • гимназия №17 — одна калитка;
  • школа №146 — две калитки;
  • школа №9 — две калитки;
  • лицей №26 — две калитки;
  • гимназия №36 — одна калитка;
  • школа №54 (2 зд.) — две калитки;
  • школа №115 — одна калитка;
  • школа №117 — две калитки;
  • гимназия №14 (2 зд.) — две калитки;
  • гимназия №93 — две калитки;
  • лицей №121 (Центр образования №178) — две калитки;
  • школа № 171 — две калитки;
  • гимназия №20 — одна калитка.
Фото: Максим Платонов

В марте мэрия Казани сообщила, что из бюджета Татарстана выделят 1,1 миллиарда рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Ее начали усиливать после происшествия 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175.

Также весной стало известно, что в 2022 году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. О том, как проходит оснащение учебных заведений системами безопасности, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 июл
    Надеюсь к новому учебному году сделают эту систему. Все таки надёжная охрана много значит,а дети это самое ценное,что у нас есть
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  • Анонимно 04 июл
    Да,очень бы желательно обновить всю систему безопасности и в школах, в садах. Камеры современные,систему оповещения,время сейчас непростое,приходится и на это выделять средства из бюджета
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  • Анонимно 04 июл
    Вход по карточках,новые заборы, тревожная кнопка и воспитание воспитание и еще раз воспитание
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