На установку систем контроля и управления доступом в школах Казани направят еще почти 18 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В казанских школах продолжаются работы по их обеспечению системами контроля и управления доступом. Из городского бюджета на эти цели выделят еще более 17,8 миллиона рублей.

Подрядчик должен установить в школах 52 монитора домофона с разрешением дисплея 800x480. Также потребуется смонтировать 91 вызывную панель, столько же электромагнитных замков и 182 бесконтактных считывателя для proxi-карт Matrix-III (мод. MF-I).

Скриншот документации к тендеру

В списке следующие объекты:

гимназия № 141 — две калитки;

школа №120 — две калитки;

школа №130 — две калитки;

гимназия №17 — одна калитка;

школа №146 — две калитки;

школа №9 — две калитки;

лицей №26 — две калитки;

гимназия №36 — одна калитка;

школа №54 (2 зд.) — две калитки;

школа №115 — одна калитка;

школа №117 — две калитки;

гимназия №14 (2 зд.) — две калитки;



гимназия №93 — две калитки;

лицей №121 (Центр образования №178) — две калитки;

школа № 171 — две калитки;

гимназия №20 — одна калитка.

Фото: Максим Платонов

В марте мэрия Казани сообщила, что из бюджета Татарстана выделят 1,1 миллиарда рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Ее начали усиливать после происшествия 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175.

Также весной стало известно, что в 2022 году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. О том, как проходит оснащение учебных заведений системами безопасности, — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина