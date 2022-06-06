Следком России возбудил дело из-за обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны ВСУ

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СК, сегодня утром украинские силовики совершили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по объектам гражданской инфраструктуры в поселке. В результате обстрела повреждены автомобиль, нежилые постройки и мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения не оказалось.

Дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства преступления и украинские силовики, причастные к его совершению.

Фото: sledcom.ru

На днях в Следкоме возбудили два новых уголовных дела по факту обстрела территорий Донбасса. По данным ведомства, с 1 по 2 июня украинские военные выполнили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах.

Дарья Акимова