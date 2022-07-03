В Казани ограничат движение по улице Поперечно-Отарской до ноября
В Казани до ноября частично ограничат движение автомобилей по улице Поперечно-Отарской. Работы по устройству сети канализации будут вестись поэтапно.
- С 6 июля по 10 августа частично закроют проезжую часть возле здания №13 по ул. Алебастровой.
- С 6 июля по 30 сентября недоступен для проезда будет участок дороги возле здания №61 по ул. Поперечно-Отарской.
- С 11 августа по 20 октября будет ограничено движение по проезжей части возле здания №53 по ул. Поперечно-Отарской.
- С 1 сентября по 3 ноября частично закроют проезжую часть возле здания №39 по ул. Поперечно-Отарской.
- С 11 октября по 3 ноября ограничат движение по проезжей части возле здания №21 по ул. Поперечно-Отарской, сообщается на сайте мэрии Казани.
Со вторника в Казани ограничат движение по улице Габишева. Это связано с проведением работ по устройству заезда и автомобильной парковки.
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Татьяна ЛеухинаОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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