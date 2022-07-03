В Казани возбудили уголовное дело после гибели ребенка на воде в Кировском районе

Фото: прокуратура Татарстана

В Казани возбудили уголовное дело после гибели пятилетнего ребенка в Кировском районе на воде. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Кировского района Казани.

Фото: прокуратура Татарстана

Инцидент произошел вчера вечером. Недалеко от берега в притоке Волги на территории Кировского района обнаружили тело пятилетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик со старшей сестрой и 10-летним приятелем прогуливались вдоль берега.

В какой-то момент девочка отвлеклась и потеряла брата из виду, после чего увидела на берегу его тапочки и обратилась за помощью к прохожему, который вытащил из воды ребенка без признаков жизни.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов.

На прошлой неделе следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки на Волге. Инцидент произошел возле села Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. По предварительным данным, четыре девочки купались в необорудованном месте, прыгая с моста.



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Татьяна Леухина