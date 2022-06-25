В Татарстане утонула 13-летняя девочка

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

13-летняя девочка утонула на Волге возле села Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. Об этом ЧП сегодня сообщили в прокуратуре РТ.

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла еще накануне вечером. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Предварительно установлено — четыре девочки купались в необорудованном месте, прыгая с моста. Одна погибла.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по РТ сообщили: когда на место прибыли спасатели и водолазы, очевидцы уже подняли тело погибшей с глубины 2 метров на расстоянии 10 метров от берега. Реанимационные мероприятия не помогли.

17 июня стало известно о смерти на воде 16-летнего подростка в Набережных Челнах.

За три дня до этого Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика в Черемшанском районе Татарстана.