В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели девочки на Волге
Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки на Волге. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование взяли на контроль в прокуратуре.
Одновременно надзорное ведомство Верхнеуслонского района продолжает проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Также будет дана правовая оценка работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Инцидент произошел вчера возле села Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. По предварительным данным, четыре девочки купались в необорудованном месте, прыгая с моста. Одна погибла.
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