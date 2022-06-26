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В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели девочки на Волге

10:11, 26.06.2022
В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели девочки на Волге
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки на Волге. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование взяли на контроль в прокуратуре.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Одновременно надзорное ведомство Верхнеуслонского района продолжает проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Также будет дана правовая оценка работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Инцидент произошел вчера возле села Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. По предварительным данным, четыре девочки купались в необорудованном месте, прыгая с моста. Одна погибла.

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Татьяна Леухина
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