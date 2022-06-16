«КАМАЗ-Мастер» выставит четыре экипажа для участия в ралли «Шелковый путь-2022»

Четыре экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» примут участие в ралли «Шелковый путь-2022». Об этом сообщается на их официальном сайте.

Соревнования пройдут с 6 по 16 июля. Стартуют они в Астрахани и закончатся в Москве. Маршрут состоит из 10 этапов.

Состав экипажей «КАМАЗ-Мастер»:

Дмитрий Сотников — Руслан Ахмадеев — Ильгиз Ахметзянов;

Эдуард Николаев — Евгений Яковлев — Богдан Каримов;

Андрей Каргинов — Андрей Мокеев — Иван Мальков;

Сергей Куприянов — Александр Куприянов — Сергей Кренев.

Николаев и Сотников выступят на новых спортивных грузовиках КАМАЗ-435091 семейства К5, экипаж Каргинова — на КАМАЗ-43509, Куприянова — на грузовике «КАМАЗ», использующем в качестве топлива газодизельную смесь.

Фото: kamazmaster.ru

В январе экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. По итогам гонки первые четыре места заняли экипажи «КАМАЗ-Мастера». Сотников становился победителем «Дакара» в 2021 году. В 2017 и 2019 годах пилот занимал в ралли-марафоне вторые места.



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Дарья Акимова