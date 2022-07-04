Эльмира Булатова назвала три главные задачи Казанского цирка

Фото: Ринат Назметдинов

Новый директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова назвала «Реальному времени» три главные задачи, которые стоят перед цирком в настоящее время.

— В первую очередь, работать над качеством программы. Во-вторых, расширить зрительскую аудиторию, сделать цирк открытым абсолютно для любой категории населения. Убрать вот этот стереотип, что цирк только для детей. Ну и третья задача — чтобы цирк стал культурным центром Казани и Татарстана, — сказала она.

Фото: Ринат Назметдинов

17 мая Министерство культуры Татарстана сообщило о назначении нового директора Казанского государственного цирка — Эльмиры Булатовой. В ведомстве отметили, что она имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе работала в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию Art Community. Без директора Казанский цирк оставался с ноября 2021 года, когда со скандалом был уволен Рамиль Шарифуллин.

О ребрендинге, 25-летии цирковой школы и новых программах Казанского цирка — в интервью Эльмиры Булатовой «Реальному времени».



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Максим Кокунин