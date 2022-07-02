В Поволжье предложили возродить программу распределения производственных сил по примеру Татарстана

В Поволжье нужно разработать программу распределения производственных сил и трудовых ресурсов, аналогично действующей в Татарстане, считает глава Ульяновска Дмитрий Вавилин.



Он предложил разработать программу на уровне Поволжья, выйдя совместно с федеральной инициативой. Предполагается, что она должна повысить роль ПФО в экономике страны «на основе оптимального использования его природного, экономического, социального потенциала и имеющихся у регионов конкурентных преимуществ».

Такая программа существовала в советские времена, добавил Вавилин: «<…> на уровне страны было государственное регулирование размещения производственных сил в экономике, основанное на необходимости оптимального распределения по стране средств производства и трудовых ресурсов», — приводит его слова ТАСС.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в России уровень безработицы в мае текущего года снизился до нового исторического минимума в 3,9%. В апреле этот показатель оценивался в 4%.



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Маргарита Головатенко