В мае безработица в России снизилась до 3,9% — это исторический минимум

В России уровень безработицы в мае текущего года снизился до нового исторического минимума в 3,9%. Это следует из доклада Росстата.

В апреле этот показатель оценивался в 4%. В мае 2022 года 2,9 млн человек в возрасте 15 лет и старше зарегистрировали в качестве безработных. Из них 0,9 млн — сельские жители, 2 млн — городские. В прошлом месяце уровень безработицы среди женщин зафиксировали выше уровня безработицы среди мужчин (4% против 3,8%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К концу мая 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,9 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.



На прошлой неделе министр труда и соцзащиты России Антон Котяков на заседании комитета Совфеда сообщал, что в июне в стране увеличилось число безработных. На рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием.

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Татьяна Леухина