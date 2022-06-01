В апреле уровень безработицы в России достиг 4%

В апреле текущего года уровень безработицы в России составил 4%. Такие данные приводятся на сайте Росстата.

На конец указанного месяца в органах службы занятости населения зарегистрировали 700 тысяч безработных, что на 55,4% ниже по сравнению с прошлогодними показателями. Всего в апреле количество безработных в России оценили в 3 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru

— Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле 2022 года составила 74,9 млн человек, из них 71,9 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью, — говорится в сообщении Росстата.



Недавно министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков сообщил, что к концу мая зарегистрировали порядка 673 тысяч безработных россиян. По его словам, в базе вакансий на портале «Работа России» разместили около 2 млн предложений.

Диана Жиленкова