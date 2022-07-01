Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане опустился до 12%

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 1 июля уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане оценивается в 12%. За неделю он опустился на 2,9%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Прививку против коронавируса сделали 2 531 906 жителей Татарстана. Их них 2 466 573 человека завершили курс вакцинации.

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.

Как рассказал на прошлой неделе замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, жители республики потеряли интерес к вакцинации против COVID-19. Он напомнил, что ревакцинироваться надо каждые шесть месяцев.

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Татьяна Демина