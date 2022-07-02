Горздрав Казани: отмена ограничений — не значит «закончившийся коронавирус»

Фото: Максим Платонов

Информация об отмене ограничений в России — не повод говорить о «закончившемся коронавирусе» или о завершившемся периоде распространения заболевания, считает замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



В республике продолжают работу инфекционные госпитали, пациенты обращаются за помощью ежедневно. Часть пациентов необходимо госпитализировать, поскольку они поступают в медучреждение в тяжелом состоянии, отметил Жаворонков.

По его словам, в результате введения антикоронавирусных ограничений системе здравоохранения Татарстана удалось снизить нагрузку на поликлиники и стационары. Как следствие — снизилась и заболеваемость COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

1 июля Роспотребнадзор объявил об отмене в стране масочного режима и других антиковидных ограничений. Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.



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Маргарита Головатенко