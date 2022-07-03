Среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 15%
В апреле этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Татарстане составила 50 580 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го она выросла на 15,3%, подчитало «Реальное время» на основе данных Росстата.
При этом по сравнению с мартом 2022 года среднемесячная начисленная зарплата татарстанцев уменьшилась. В первом месяце весны она достигала 51 074 рублей.
Среднемесячная апрельская зарплата в Татарстане оказалась самой высокой среди регионов Приволжского федерального округа. Во всех остальных она не превышает 50 тысяч рублей. Самая низкая зарплата в ПФО оказалась в Мордовии — 37 676 рублей.
В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата в апреле составила 44 847 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2021-го она увеличилась на 12,5%.
Ситуация с апрельскими среднемесячными начисленными зарплатами в ПФО выглядит следующим образом:
- Татарстан — 50 580 рублей;
- Пермский край — 49 843 рубля;
- Башкирия — 47 307 рублей;
- Самарская область — 45 890 рублей;
- Удмуртия — 44 173 рубля;
- Нижегородская область — 44 097 рублей;
- Оренбургская область — 41 421 рубль;
- Саратовская область — 41 012 рублей;
- Ульяновская область — 40 136 рублей;
- Пензенская область — 40 091 рубль;
- Чувашия — 39 528 рублей;
- Кировская область — 39 308 рублей;
- Марий Эл — 38 300 рублей;
- Мордовия — 37 676 рублей.
Заметнее всего среди регионов ПФО в апреле 2022-го по сравнению с этим же месяцем прошлого года выросла среднемесячная зарплата в Удмуртии — на 20,4%. Наименьшая динамика зарегистрирована в Нижегородской области — 7,8%.
В целом по России среднемесячная начисленная зарплата в апреле 2022 года составила 62 269 рублей. По сравнению c аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 9,4%.
При этом реальные зарплаты в апреле 2022 года в России снизились в годовом выражении впервые с апреля 2020 года. Они уменьшились на 7,2%.
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комментарии
Экономистов в стране не осталось.
Производительность труда снижается, а зарплата растет.
В советское время этот закон экономики строго соблюдали (показатели роста производительности труда должны быть выше показателей роста зарплаты).
Тогда на каждое предприятие выделяли фонд заработной платы, при перерасходе зарплаты надо было представить отчет о производительности труда (хотя в годовом отчете предприятия такое уже было). На каждый процент роста производительности труда выделяли 0,8 % фонда заработной платы. При несоблюдении такого правила руководителей лишали премии или их срезали. Так был организован монетарный механизм в стране и который не оставлял никаких шансов на инфляцию.
Сейчас у нас просто гонка за зарплатой, даже нет ограничения в виде прогрессивной шкалы подоходного налога.