Среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 15%

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Татарстане составила 50 580 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го она выросла на 15,3%, подчитало «Реальное время» на основе данных Росстата.

При этом по сравнению с мартом 2022 года среднемесячная начисленная зарплата татарстанцев уменьшилась. В первом месяце весны она достигала 51 074 рублей.

Среднемесячная апрельская зарплата в Татарстане оказалась самой высокой среди регионов Приволжского федерального округа. Во всех остальных она не превышает 50 тысяч рублей. Самая низкая зарплата в ПФО оказалась в Мордовии — 37 676 рублей.

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата в апреле составила 44 847 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2021-го она увеличилась на 12,5%.

Ситуация с апрельскими среднемесячными начисленными зарплатами в ПФО выглядит следующим образом:

Татарстан — 50 580 рублей;

Пермский край — 49 843 рубля;

Башкирия — 47 307 рублей;

Самарская область — 45 890 рублей;

Удмуртия — 44 173 рубля;

Нижегородская область — 44 097 рублей;

Оренбургская область — 41 421 рубль;

Саратовская область — 41 012 рублей;

Ульяновская область — 40 136 рублей;

Пензенская область — 40 091 рубль;

Чувашия — 39 528 рублей;

Кировская область — 39 308 рублей;

Марий Эл — 38 300 рублей;

Мордовия — 37 676 рублей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заметнее всего среди регионов ПФО в апреле 2022-го по сравнению с этим же месяцем прошлого года выросла среднемесячная зарплата в Удмуртии — на 20,4%. Наименьшая динамика зарегистрирована в Нижегородской области — 7,8%.

В целом по России среднемесячная начисленная зарплата в апреле 2022 года составила 62 269 рублей. По сравнению c аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 9,4%.

При этом реальные зарплаты в апреле 2022 года в России снизились в годовом выражении впервые с апреля 2020 года. Они уменьшились на 7,2%.



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Татьяна Демина