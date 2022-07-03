Цены на билеты в Казанском цирке останутся без изменений

Фото: Ринат Назметдинов

Цены на билеты в Казанском цирке останутся без изменений, однако в будущем они могут быть снижены. Об этом «Реальному времени» рассказала новый директор цирка Эльмира Булатова.

По ее словам, в настоящее время стоимость билетов составляет от 700 до 1 800 рублей. Также существует и специальная категория билетов за 300 рублей для социально-защищенных слоев населения.

— Цирк круглый, но люди считают, что если цена ниже, то на этом месте ничего не видно. Это абсолютно не так. С момента моего назначения цены не изменились, и в ближайшем будущем мы не планируем их менять. Хотелось бы, конечно, но мы не можем, — сказала она.

Фото: Ринат Назметдинов

Кроме того, Булатова отметила, что в будущем возможно снижение цен, но в настоящее время такое решение невозможно.

— Хотелось бы понизить цены. Естественно, мы никак сейчас не можем этого сделать, потому что мы держим и уровень заработных плат в цирке, и есть такие печальные вещи, как налоги, отопление и прочее, — подчеркнула директор.

17 мая Министерство культуры Татарстана сообщило о назначении нового директора Казанского государственного цирка — Эльмиры Булатовой. В ведомстве отметили, что она имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе работала в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию Art Community. Без директора Казанский цирк оставался с ноября 2021 года, когда со скандалом был уволен Рамиль Шарифуллин.

Фото: Ринат Назметдинов

В момент назначения нового директора в цирке уже работала программа, которая по словам Булатовой, показала значительные сборы.

— Вот сейчас работает программа — это гордость компании «Росгосцирка» которая плотно сотрудничала с Казанским цирком. Мы надеемся на продолжение этого сотрудничества. Это такая программа, за которую говорят сборы. Люди идут с удовольствием, смотрят. Это безумно красиво, это безумно интересно, захватывающе. Это уже уровень шоу мирового стандарта. Мы постараемся идти по этому пути качественных программ. Будем очень стараться и прикладывать все наши силы, — заявила она.



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Максим Кокунин