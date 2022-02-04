Арбитраж удовлетворил иск к «ДорСтрою» Равиля Зиганшина на заложенное имущество

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск к принадлежащему владельцу ПСО «Казань» Равилю Зиганшину ООО «ДорСтрой». Истец — ООО «Альгор-Строй», информация есть в картотеке арбитражных дел РТ.



Предмет иска — строительная техника в общей сложности на 182,7 млн рублей: башенные краны, подъемники, погрузчики и др., а еще легковые автомобили. Всего объектов имущества — 668.

Суд принял решение удовлетворить иск полностью и решить вопрос путем проведения открытых торгов.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что экс-директор «Камгэсэнергостроя» и партнер главы ПСО «Казань» Рамиль Шайдуллин хочет стать кредитором Зиганшина. Сейчас он выступает в статусе ИП и пытается стать правопреемником обанкротившегося субподрядчика ПСО «Казань» — фирмы «ИСК «Стройинжиниринг»: ее компания Зиганшина привлекала к строительству метро в городе и не расплатилась. Суд ПСО проиграло и должно выплатить «субчику» 420 млн рублей, но, похоже, деньги уйдут не в конкурсную массу банкрота — долг выкупил лично Шайдуллин. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко