На благоустройство Чистополя потратят более 3 миллионов рублей

На благоустройство Чистополя потратят более 3 миллионов рублей. Из них более миллиона направят на содержание зеленых массивов города.

Ровно два миллиона рублей чистопольские власти готовы направить на сбор случайного мусора, его механизированную погрузку и вывоз с утилизацией, а также работу уборщиков по подметанию территории города в летнее время, следует из документации на портале госзакупок.

Общая площадь территории, которую предстоит подметать в Чистополе, — 800 тыс. кв. м. Исполнитель должен предоставлять информацию заказчику о начале и завершении работ в телефонном режиме или электронной почтой, а также в WhatsApp.



Фото: chistopol.tatarstan.ru

Подрядчика, который займется благоустройством и содержанием зеленых массивов, ищет исполком Чистопольского района Татарстана. Средства на эти цели выделяются из городского бюджета.

В этом году в Чистополе предстоят работы по благоустройству Центральной площади (вторая очередь) и городской набережной Камы «Наречье». Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина