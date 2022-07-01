В Татарстане за год «индекс туриста» увеличился на 9,4%

В Татарстане за год «индекс туриста» увеличился на 9,4%. Эксперты Отделения — НБ Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России подсчитали, как за год изменились расходы двух гостей республики на двухдневный тур.

В перечне затрат оказались: оплата недорогой гостиницы, питания и «культурной программы». В среднем это обходится туристам в 5,9 тысячи рублей.

Основная причина такой динамики — повышение издержек бизнеса.

За год стоимость номера в гостинице за сутки увеличилась на 8% и достигла 2056,6 рубля, обед в кафе подорожал на 15%. За покупку четырех билетов на музеи и выставки туристы потратят в среднем 717,8 рубля. Услуга в среднем подорожала на 6,6%. Два билета в театр обойдутся в 1 329,2 рубля.

В целом «индекс туриста» в мае оказался ниже уровня инфляции в республике. В расчет инфляции Росстат включает более широкий круг товаров и услуг (около 560), цены на которые меняются по-разному: что-то дешевеет, что-то — дорожает, а иногда цены не меняются совсем.

Сервис по поиску и бронированию туров Travelata ранее назвал Казань в числе самых бюджетных направлении по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 38 тысяч и 28 тысяч рублей на человека соответственно.

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Татьяна Леухина