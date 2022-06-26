Казань и Москва стали самыми бюджетными направлениями для летнего отдыха
Казань и Москва стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 38 тысяч и 28 тысяч рублей на человека соответственно. Об этом сообщили в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.
При этом чаще всего туристы едут в Санкт-Петербург, несмотря на то, что путешествие туда дороже — более 41 тысячи рублей. Также в числе бюджетных направлений оказалась Калининградская область — она на четвертом месте. Средняя цена поездки туда составляет почти 44 тысячи рублей.
Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды со средней ценой тура более 53 тысяч рублей.
Аналитики сервиса отмечают, что в этом году стоимость отдыха в России дешевле в 2,5 раза, чем за рубежом, пишет «РИА Новости».
Согласно данным сервиса OneTwoTrip, Казань вошла в пятерку городов, наиболее популярных у туристов в летний период — на столицу Татарстана приходится 3,3% бронирований.
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