Казань и Москва стали самыми бюджетными направлениями для летнего отдыха

Казань и Москва стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 38 тысяч и 28 тысяч рублей на человека соответственно. Об этом сообщили в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.

При этом чаще всего туристы едут в Санкт-Петербург, несмотря на то, что путешествие туда дороже — более 41 тысячи рублей. Также в числе бюджетных направлений оказалась Калининградская область — она на четвертом месте. Средняя цена поездки туда составляет почти 44 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды со средней ценой тура более 53 тысяч рублей.

Аналитики сервиса отмечают, что в этом году стоимость отдыха в России дешевле в 2,5 раза, чем за рубежом, пишет «РИА Новости».

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, Казань вошла в пятерку городов, наиболее популярных у туристов в летний период — на столицу Татарстана приходится 3,3% бронирований.



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Татьяна Леухина