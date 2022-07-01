В Татарстане новый приговор полицейскому-«рабовладельцу» оспаривают все стороны

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционные жалобы на новый приговор по первому в республике делу о «полицейском рабстве». В первый раз бывший оперативник угрозыска Нурлата Динар Гафиятов получил 4 года колонии общего режима, во второй раз — на год больше.



Как выяснило «Реального времени», апрельским приговором Нурлатского горсуда остались недовольны все стороны. Прокуратура и представитель потерпевшего Андрей Сучков оспаривают его, считая мягким, и требуют назначить более строгое наказания. Осужденный и его защитники настаивают на оправдании.

Первый приговор экс-сотруднику полиции был вынесен еще в декабре 2020-го, но ввиду процессуальных ошибок отменен.

По версии Следкома и прокуратуры, в мае 2019-го Гафиятов увез свидетеля по уголовному делу Идриса Садыкова в дом своего отца и на протяжении трех недель заставлял его работать в этом хозяйстве, избивая и угрожая в случае побега «повесить на него преступление». «За отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком», — вспоминал в суде потерпевший. Отпустили Садыкова, когда его сестра написала заявление в правоохранительные органы и стала требовать от силовиков принять меры к розыску.

По тому же делу отец полицейского Равиль Гафиятов уже получил условный срок в 4 года с испытательным в 5 лет. Вину отец и сын не признавали, утверждая, что нанимали Садыкова для выполнения конкретной работы, ни к чему насильно не принуждали, обеспечивали одеждой, кормили трижды в день, давали по пачке сигарет и пачке чая в день, сахар, пряники, печенье и даже водку.