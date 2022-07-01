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В Татарстане за минувшие сутки выявили 44 новых случая COVID-19

11:05, 01.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 44 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 44 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 152 600.

За сутки 47 заболевших госпитализировали. Выздоровели еще 163 пациента с COVID-19, всего — 148 992.

Умерли за весь период 1 995 заболевших коронавирусом татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 1 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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