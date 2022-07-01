С начала года судебные приставы Татарстана взыскали почти 800 млн рублей по налоговым платежам
С начала года в бюджет Татарстана в результате деятельности судебных приставов-исполнителей перечислили почти 800 миллионов рублей по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по республике.
Приставы с начала года произвели более 1,7 тысячи арестов имущества по производствам о взыскании налоговых платежей.
Татарстанцам рекомендуют своевременно погашать долги. Проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств».
В апреле УФССП по республике сообщало, что в Татарстане за первый квартал 2022 года взыскали алименты на общую сумму 147,5 млн рублей.
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