С начала года судебные приставы Татарстана взыскали почти 800 млн рублей по налоговым платежам

Фото: Максим Платонов

С начала года в бюджет Татарстана в результате деятельности судебных приставов-исполнителей перечислили почти 800 миллионов рублей по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по республике.

Приставы с начала года произвели более 1,7 тысячи арестов имущества по производствам о взыскании налоговых платежей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанцам рекомендуют своевременно погашать долги. Проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств».



В апреле УФССП по республике сообщало, что в Татарстане за первый квартал 2022 года взыскали алименты на общую сумму 147,5 млн рублей.



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Татьяна Леухина