В Татарстане за первый квартал 2022 года взыскали 147,5 млн рублей алиментов

В Татарстане за первый квартал 2022 года взыскали алименты на общую сумму 147,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управлении Федеральной службы судебных приставов России по республике.

Так, например, житель Сабинского района РТ с 2018 года не платил алименты на двоих несовершеннолетних детей. Сумма долга достигла 550 тысяч рублей. Решения суда мужчина не исполнял.

В итоге судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета должника, ограничил должника в специальном праве управления автомобилем. Кроме того, татарстанца внесли в «черный список» невыездных. Только после этого мужчина выплатил алименты, сообщили в Управлении ФССП по Татарстану.

По итогам 2021 года в Татарстане судебные приставы взыскали 16 миллиардов рублей. В частности, в пользу детей взыскали 561 миллион, это более чем на 234 миллиона рублей превысило сумму алиментов, взысканную в 2020-м.

Татьяна Демина