Беговой трек вместо длинной скамейки: каким будет Спортивный парк на пустыре за «Ак Барс Ареной»

Фото: Максим Кокунин

Пирс и беговой трек

Пустырь за территорией «Ак Барс Арены» станет частью нового городского спортивного парка. Его создание запланировано стратегией развития реки Казанки. Согласно проекту, парк будет располагаться от третьей транспортной дамбы на Ямашева до моста «Миллениум». Еще в 2016 году на этом месте планировали построить набережную с самой длинной скамейкой.

Площадь будущего парка, согласно проекту, составит 76 га, из которых 7 га будут отданы под территории для занятия спортом. На новом объекте предусмотрен беговой трек длиной в 7 км, а также экологическая тропа по островам Казани. Ее протяженность составит 1,2 км.

Фото: проект облагораживания территории

Еще одной особенностью спортивного парка станет новый спортивный пирс для заплывов на открытой воде. Восстановят и окрестности вокруг Крачковых озер, которые выделят в особо охраняемую природную территорию.

Вместо уголка дикой природы

Сейчас территория за «Ак Барс Ареной» представляет собой настоящий уголок дикой природы, который облюбовали местные жители для купания в теплый сезон. Он окружен лугами с многообразием растений, среди которых кипрей, мятлик, вероника колосовидная и другие. В густой траве вьют свои гнезда различные виды птиц, обитают другие местные представители фауны.



Фото: Максим Кокунин

Проезжая стадион по направлению к Ветеринарной академии, но не поднимаясь на мост, а продолжив движение вдоль реки, можно выйти на старую пристань, которая использовалась при строительстве.

Фото: Максим Кокунин

Сама пристань стала излюбленным местом для рыбаков — 8 июня житель столицы Татарстана на этом месте выловил сома весом 25 кг.

Вместе с этим пристань также часто оккупируют местные дети, которые там купаются, распугивая не только рыбу, но и обитающих здесь уток. Тихий уголок природы тянется вдоль берега, глиняная дорога, которая начинается у пристани, ведет ко Дворцу водных видов спорта.

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Артем Гафаров