В Россию за сутки эвакуировали более 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки в Россию за сутки эвакуировали 19 650 человек, в том числе 3 259 детей из ДНР, ЛНР и с Украины. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала специальной военной операции в страну эвакуировали 2 190 202 человека, из которых 346 595 — дети.

Фото: mil.ru

За истекшие сутки военные провели пять гуманитарных акции — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передали 343,3 тонны гуманитарной помощи, передает пресс-служба Минобороны России.

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Татьяна Леухина