Выпускники Казанского нефтехимического колледжа получили дипломы

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Сегодня в торжественной обстановке дипломы о профессиональном образовании получили выпускники Казанского нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова.

Поздравить студентов с окончанием учебы, пожелать им успехов в будущей деятельности пришли представители Казаньоргсинтеза, министерств, администрации Кировского и Московского районов Казани.

— Колледж имени Владимира Лушникова всегда был кузницей кадров для Казаньоргсинтеза, — отметил в своем выступлении генеральный директор предприятия Айрат Сафин.

Он подчеркнул, что компания СИБУР, в которую входит Казаньоргсинтез, огромное значение уделяет подготовке высококвалифицированных специалистов для своих производств.

— Сегодня Казаньоргсинтез находится в большой семье СИБУР. Наши границы расширились. Для вас сейчас наступает время возможностей. Наши двери открыты. Ничего не бойтесь, отбросьте все сомнения. В добрый путь! — напутствовал новоявленных специалистов Сафин.

Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова с 1961 года готовит квалифицированные рабочие кадры для Казаньоргсинтеза и предприятий отрасли. За это время колледж выпустил более 17 тыс. специалистов. В этом году дипломы о профессиональном образовании получили 250 человек.