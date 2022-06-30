Из Казани с октября запустят рейсы в Иркутск и Новокузнецк

С октября столицу Татарстана и сибирские города — Иркутск и Новокузнецк — свяжут два новых рейса, сообщает пресс-служба казанского аэропорта. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind.



Рейсы в Иркутск будут выполняться с 30 октября два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Вылет из Казани в Иркутск — в 23.20, прилет — в 9.05. Обратный рейс — в 10.20, прилет в Казань — в 10.40.

Рейсы в Новокузнецк будут выполняться с 1 ноября по вторникам и субботам. Самолеты из Казани — в 00.10, прилет в 07.40. Обратный вылет из аэропорта Новокузнецка — в 08.40, прилет в Казань — в 08.30. Для каждого аэропорта указано местное время.

Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпания Red Wings в воскресенье выполнила первые полеты по направлениям Казань — Алма-Ата и Алма-Ата — Казань. Рейс выполняется на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел. На первом рейсе из Казани улетели 94 пассажира, из Алма-Аты — 89 человек.

В середине июня из Казани возобновились регулярные рейсы в Баку.



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Маргарита Головатенко