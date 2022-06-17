Из Казани возобновились регулярные рейсы в Баку

Из Казани возобновились регулярные рейсы в Баку. 15 июня из аэропорта столицы Татарстана вылетел самолет со 100-процентной загрузкой.



Полеты выполняются авиакомпаниями Azerbaijan Airlines и Buta Airways в июне по средам. Со 2 июля и до конца октября рейсы дополнительно назначат и по субботам.

По средам самолет вылетает из Казани в 20.30 и прибывает в аэропорт азербайджанской столицы в 23.55. Обратный вылет — в 17.40, прибытие — в 19.20.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По субботам со 2 июля рейс из столицы Татарстана назначен на 19.20, прибывать в аэропорт Баку самолет будет в 22.50. Обратно вылетать он будет в 16.40, а прибывать в Казань в 18.20, сообщает пресс-служба аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая.

Отмечается, что время в Азербайджане на 1 час опережает московское. Для выполнения рейсов задействованы 106-местные воздушные суда Embraer 190.

На этой неделе стало известно, что авиакомпания Red Wings в июне запустит прямые рейсы из Казани в Стамбул и Алма-Ату. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю.



Татьяна Леухина