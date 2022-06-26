Летняя веранда у ресторанов увеличивает выручку на 15—20%

Фото: Максим Платонов

Наличие летней веранды увеличивает выручку ресторанов на 15—20%. Об этом «Реальному времени» рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова. Она подчеркнула, что выручка у некоторых заведений может вырасти на 50%, а у некоторых — совершенно не измениться.

— В среднем [у заведений с летней верандой выручка растет] на 15—20%. Бывают случаи, когда рост составляет и все 50%, а у некоторых его может вообще не быть, — рассказала Шарафутдинова.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим, уточнила она, у заведений с появлением летней веранды возникают и дополнительные расходы. Касаются они дополнительной уборки и найма персонала, который и будет обслуживать клиентов на улице. Обычно рестораны оставляют сотрудников в помещениях, а для летних веранд нанимают новых. Так, например, удается справиться с ажиотажем, который возникает в пятницу — субботу, когда особо посещаемые места могут быть загружены полностью.

— Выручка [при установке летних веранд] растет, потому что в пятницу — субботу на верандах мест не хватает, и люди садятся уже в зале. В теплую погоду сначала заполняются веранды, а потом уже залы. Те, у кого нет веранд, у них в летний сезон наблюдается падение трафика, — поделилась Шарафутдинова.

Напомним, в начале июня стало известно, что из-за аномально холодной весенней погоды выручка заведений общественного питания упала на 15%. По словам собеседницы издания, не смогли сгладить эту ситуацию и летние веранды, потому что они пользуются спросом только в теплую погоду.

— То, что летние веранды бесплатны, это, конечно же, плюс, но это явилось таким фактором, положительно играющим большую роль. Что касается сегодняшнего дня, когда мы видим потепление, когда мы видим хорошую погоду, то могу точно сказать, что веранды заполнены, гости с удовольствием ходят, — рассказала Шарафутдинова.

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Артем Гафаров