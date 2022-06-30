Татарстанцам рассказали об изменениях в законе «Об оружии»

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Начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Татарстану майор полиции Рамиль Камалиев рассказал жителям республики об изменениях в федеральный закон «Об оружии», которые вступили в силу 29 июня. Повышен до 21 года возраст, с которого разрешено приобретение оружия.



— Была у нас категория гладкоствольного оружия, ланкастер в простонародье название, его сейчас приравняли к нарезному оружию. Граждане смогут его приобрести только по лицензии на покупку нарезного оружия. Расширилось количество ограничений при выдаче лицензии на приобретение гражданского оружия, а именно лицензия не выдается гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления, имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особое тяжкое преступление, а также за умышленные преступления средней тяжести, совершенное с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных средств <...>, также имеющим снятую или погашенную судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, — рассказал Рамиль Камалиев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Те, кто владеют оружием самообороны, обязаны проходить не только проходить не реже одного раза в пять лет проверку знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, но и представлять в федеральный орган, выдавший разрешение, документы, подтверждающие прохождение им указанной проверки.

Кроме того, граждане обязаны предоставлять оружие для осмотра, а также обеспечить доступ к местам его хранения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять контроль за обзором оружия.

Об утрате или хищения оружия, подлежащего учету, гражданин должен сообщить не позднее суток.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 44 547 владельцев оружия. У них на руках находится порядка 75 тысяч единиц.



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Татьяна Демина