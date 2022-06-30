Казанский Кремль о пожаре в Алафузовском театре: «Это не просто объект, который нужно восстановить»

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова прокомментировала пожар в Алафузовском театре — арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

— Это не просто объект, который нужно восстановить, это все-таки объект, имеющий определенный статус. В связи с этим там есть определенные требования для восстановления, — отметила она. По поводу ущерба Галимова порекомендовала обратиться в Минкульт.

Представитель казанского Кремля пояснила и ситуацию с артистами:

— Артисты, которые там работают, у них должна быть возможность на тот период, пока у них нету здания, гастролировать или участвовать в каких-то других площадках, вопрос тоже прорабатывается, без внимания не остается, — сообщила представитель казанского Кремля.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 14 июня в Казани произошел пожар в Алафузовском театре — арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Сообщение о нем поступило в 11.38. Локализовать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя пять часов, к 16.33. К тушению пожара привлекали 85 человек и 24 единицы техники. Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания здания. Пожар потушили лишь к шести часам вечера.

По словам министра по делам молодежи Тимура Сулейманова, в настоящее время ожидаются результаты экспертиз. Следствие должно установить причины произошедшего. Затем будет необходимо оценить ущерб, после чего уже запустить сам восстановительный процесс.

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