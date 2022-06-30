УФСИН Татарстана закупит персональные компьютеры за 6,3 млн рублей

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану объявило тендер на закупку 78 персональных компьютеров для учреждений ведомства в рамках государственного оборонного заказа в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год.

В характеристики компьютеров входят:

многоядерный процессор с частотой более 3,5 Гигагерца;

материнская плата с объемом оперативной памяти 64 Гигабайт;

блок питания на 450 ватт;

накопитель информации HDD/SSD объемом более 500 Гигабайт;

монитор с типом матрицы VA или IPS и размером диагонали более 21,5 дюйма.

Компьютеры необходимо поставить течение 20 рабочих дней с даты заключения договора. Поставщик должен самостоятельно согласовать с заказчиком точные дату и время поставки.

Фото: realnoevremya.ru

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 7 июля. Итоги подведут 8 июля.

Управление ФСИН по Татарстану тем временем заключило контракты на контроль и разработку проектной документации стадии «Р» с оказанием услуг авторского надзора строительства следственного изолятора на 1 тысячу мест в Казани.



На услуги по исполнению функций технического заказчика и строительному контролю на объекте потратят почти 38,4 миллиона рублей, а на разработку проектной документации — 103 миллиона рублей. В общей сложности на эти цели направят 141,4 млн рублей.

Контракт по исполнению строительного контроля разделен на четыре этапа. Первый начался 17 июня этого года. Остальные три намечены на 1 января в разные годы — с 2023-го по 2025-й. Исполнить контракты нужно до конца каждого года. Цена первого этапа — 5,4 млн рублей, трех последующих — по 10,9 млн рублей. Всего — 38,3 млн рублей.

Аналогично на четыре этапа разделен контракт на разработку проектной документации с оказанием услуг авторского надзора — первый этап начался 20 июня и завершится 31 декабря этого года. Остальные этапы начнутся с 2023 по 2025 год 1 января, завершатся так же — до конца каждого года. Первый этап обойдется в 96,7 млн рублей, остальные — по 2,1 млн. Всего — 103 миллиона.

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Максим Кокунин