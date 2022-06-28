На контроль и авторский надзор строительства СИЗО в Казани потратят 141,4 млн рублей

Управление ФСИН по Татарстану заключило контракты на осуществление контроля и разработку проектной документации стадии «Р» с оказанием услуг авторского надзора строительства следственного изолятора на 1 тысячу мест в Казани.



На услуги по исполнению функций технического заказчика и строительному контролю на объекте потратят почти 38,4 миллиона рублей, а на разработку проектной документации — 103 миллионов рублей. В общей сложности на эти цели направят 141,4 млн рублей.

Контракт по исполнению строительного контроля разделен на четыре этапа. Первый начался 17 июня этого года. Остальные три намечены на 1 января в разные годы — с 2023-го по 2025-й. Исполнить контракты нужно до конца каждого года. Цена первого этапа — 5,4 млн рублей, трех последующих — по 10,9 млн рублей. Всего — 38,3 млн рублей.

Аналогично на четыре этапа разделен контракт на разработку проектной документации с оказанием услуг авторского надзора — первый этап начался 20 июня и завершится 31 декабря этого года. Остальные этапы начнутся с 2023 по 2025 год 1 января, завершатся так же — до конца каждого года. Первый этап обойдется в 96,7 млн рублей, остальные — по 2,1 млн. Всего — 103 миллиона.

Фото: Олег Тихонов

На выполнение работ по разработке проектной документации стадии «Р» потратят 95,6 млн, а на авторский надзор по объекту — 7,3 млн рублей.

Напомним, новый следственный изолятор (СИЗО) в Казани на тысячу мест обойдется более чем в 6 миллиардов рублей. СИЗО появится в Авиастроительном районе Казани. Много ли 6 млрд рублей на строительство СИЗО — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко